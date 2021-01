Bari-Turris 1-1: D'Ursi replica a Giannone, pari sfortunato per i biancorossi

Il 2021 del Bari incomincia con un pareggio che brucia, in casa contro la Turris: 1-1 il punteggio al San Nicola, in una partita contrassegnata da tanti episodi, primo tra tutti il rigore sbagliato dopo soli due minuti di gioco da Antenucci.

Sotto una pioggia costante sono stati gli ospiti a portarsi in avanti con Giannone alla mezz'ora, poi è arrivato il pareggio di D'Ursi a pochi minuti dalla fine di un primo tempo in cui il Bari aveva colpito anche una traversa con Di Cesare con sospetto gol fantasma. Pur attaccando a testa bassa nella ripresa, gli uomini di Auteri non sono riusciti a trovare la rete del vantaggio, fermati ancora dalla traversa, questa volta di Antenucci e dai salvataggi della difesa campana. Ora le speranze dei biancorossi sono riposte nel Monopoli, avversario della Ternana nel match delle 17:30: in caso di vittoria gli umbri potrebbero portarsi a +8.

Bari-Turris la cronaca

Subito calcio di rigore per il Bari al 2': D'Ursi viene atterrato in area di rigore da Rainone, grandissima opportunità di mettere subito in discesa la partita, ma dal dischetto Antenucci fallisce in maniera clamorosa calciando alto. Secondo penalty stagionale sbagliato per il numero 7 biancorosso. Il secondo tiro in porta dei biancorossi arriva all'8' con Marras dal limite ma Abagnale para senza affanni. Il Bari ha una seconda chance colossale al 12', questa sugli sviluppi di un corner: il pallone attraversa l'area e finisce a Di Cesare che da pochi passi sceglie la soluzione di potenza e colpisce la parte interna della traversa, la sfera poi rimbalza fuori e viene messa di nuovo in angolo dai difensori campani. Le immagini televisive sembrano raccontare di un possibile gol fantasma per i galletti. Dopo una frazione più equilibrata, la Turris riesce a portarsi in vantaggio: Pandolfi lavora un bel pallone per Da Dalt che da destra crossa e trova la testa di Giannone, bravo a sorprendere Frattali e il suo marcatore Semenzato. Il Bari riesce a pareggiare al 39' grazie a una prodezza di Eugenio D'Ursi autore di uno splendido tiro all'incrocio dai 25 metri di distanza che lascia impietrito Abagnale.

Nessun cambio all'inizio del secondo tempo che vede il Bari immediatamente proiettato in avanti alla ricerca del gol, la Turris prova a difendersi con ordine. Dopo un quarto d'ora della ripresa doppio cambio nel Bari: fuori D'Ursi e D'Orazio per Montalto e Andreoni, Semenzato si sposta a sinistra. Poca fortuna per la squadra di Auteri che subito dopo le sostituzioni coglie la seconda traversa dell'incontro con un bel destro a giro di Antenucci, servito da Semenzato. Dopo un brutto primo tempo l'ex Spal sembra rivitalizzato: dopo una serpentina il 7 dei Galletti prova il rasoterra a giro con il destro, Abagnale si distende e respinge, Marras da due passi non riesce a ribattere sprecando una grande occasione. La Turris si rivede al 69', in maniera un po' fortunosa: dopo una corta resipinta della difesa biancorossa il pallone arriva a Signorelli che calcia da posizione defilata e coglie il palo esterno. Un minuto più tardi ancora Bari pericoloso: Antenucci prova il tiro sul secondo palo, Rainone salva sulla linea.

Bari-Turris 1-1: il tabellino

BARI (3-4-3): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Semenzato (73' Candellone), Lollo (73' Bianco), De Risio, D’Orazio (59' Andreoni); Marras, Antenucci, D’Ursi (59' Montalto). A disp.: Marfella, Perrotta, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Citro, Minelli. All. Auteri

TURRIS (3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt (87' D’Alessandro), Tascone (72' Longo), Signorelli, Franco (80' Romano), Esempio; Giannone (80' Alma), Pandolfi (72' Pandolfi). A disp.: Lonoce, Barone, , Loreto, Lame, Romano, D’Ignazio, Marchese, Persano. All. Fabiano

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: De Pasquale - Fraggetta

IV: Catanoso

Marcatori: 29' Giannone (T), 39' D'Ursi (B)

Note - ammoniti Ciofani, Di Cesare, De Risio, Candellone (B), Esempio, Tascone, Fabiano (T). Recupero: 2' pt, 3' st.