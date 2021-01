Bari-Turris, le probabili formazioni: Ciofani arretra in difesa, ballottaggio Montalto-D'Ursi

Ricomincia la Serie C e con essa riparte l'inseguimento del Bari alla Ternana, capolista del Girone C con 6 punti di vantaggio. Il primo impegno del 2021 per i biancorossi è la partita interna contro la Turris in programma oggi pomeriggio alle 15:00 al San Nicola, valevole per la 17ª giornata.

Un impegno tutt'altro che semplice, contro un avversario che è stato il principale antagonista dei pugliesi nella stagione 2018-2019 in Serie D e che in questa stagione in terza serie si sta dimostrando altrettanto credibile, specialmente in trasferta. Tutte queste considerazioni, ad ogni modo, lasciano il tempo che trovano per la squadra di Auteri che come ha ricordato lo stesso allenatore è "obbligata a vincere" e per farlo non può prescindere dal mettere in campo una grande prestazione nonostante un paio di assenze pesanti.

Iniziare l'anno con una vittoria sarebbe senz'altro il miglior viatico per proiettarsi al derby in casa del Bisceglie che domenica prossima chiuderà il girone d'andata, ma potrebbe essere anche una lieve forma di pressione nei confronti della Ternana che scenderà in campo alle 17:30 in casa contro il Monopoli conoscendo il risultato dei biancorossi.

Come arriva il Bari

Per la sfida contro i corallini Auteri dovrà fare a meno degli indisponibili Celiento (problemi muscolari) e Maita (positivo al covid), Tornano tra i convocati Minelli e Citro e rientra anche Montalto dalla squalifica. Lo schieramento biancorosso non dovrebbe presentare significative variazioni: Ciofani prenderà sicuramente il posto di Celiento in difesa con Sabbione e Di Cesare, ciò significa che a destra potrebbe esserci uno tra Semenzato e Andreoni che pare ormai ristabilito. In mezzo dovrebbe essere Bianco a far coppia con De Risio ma occhio anche alla candidatura di Lollo, mentre a sinistra ci sarà D'Orazio. In attacco certi di una maglia Marras e Antenucci, mentre si giocano un posto Montalto e D'Ursi.

Come arriva la Turris

Al San Nicola, Fabiano ritrova Romano e Tascone, assenti nell'ultima di campionato. Alla trasferta barese, tuttavia, non prenderanno parte Sandomenico, Brandi, Esposito, Salazaro e Giordano. Il tecnico dei corallini dovrebbe disporre i suoi con il 3-5-1-1, modulo impiegato principalmente in trasferta. A difendere la porta di Abagnale sarà il terzetto composto da Rainone, Di Nunzio e Lorenzini. Centrocampo folto con Tascone, Signorelli e Franco, fasce affidate a Da Dalt ed Esempio. In attacco dovrebbe partire titolare Pandolfi, osservato speciale del mercato biancorosso, con Giannone a supporto.

Bari-Turris, le probabili formazioni

BARI (3-4-3): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Semenzato, Bianco, De Risio, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri

TURRIS (3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Tascone, Signorelli, Franco, Esempio; Giannone, Pandolfi. All. Fabiano

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: De Pasquale - Fraggetta

IV: Catanoso

Diretta tv/streaming: Eleven Sports / Sky Sport