Bari, ufficiale il ritorno di Gaetano Auteri sulla panchina biancorossa

Il tecnico esonerato il 9 febbraio scorso torna alla guida dei Galletti per il finale di campionato e i playoff. Con lui anche il vice Cassia

Come era ampiamente prevedibile, dopo l'esonero di Massimo Carrera, il Bari ha riaffidato la panchina della prima squadra a Gaetano Auteri, tecnico che aveva guidato i Galletti fino al 9 febbraio scorso. Con lui anche il vice Loreno Cassia. Al tecnico di Floridia il compito di guidare la squadra in queste ultime due partite di campionato e ai playoff.

Bari, torna Auteri: il comunicato del club

"SSC Bari rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Gaetano Auteri, revocando l’esonero emesso il 9 febbraio scorso. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Loreno Cassia e da Sebastiano Aprile in qualità di preparatore dei portieri. Questa mattina, definite le pratiche burocratiche, il tecnico siciliano e il suo staff saranno a Bari per poi dirigere la seduta di allenamento pomeridiano".