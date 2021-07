SSC Bari: il nuovo ciclo di tamponi evidenzia un'altra positività nel gruppo squadra

Salgono a 10 i casi di covid nel gruppo biancorosso. L'ultimo positivo ha già ricevuto due dosi di vaccino ed è stato isolato come previsto dal protocollo. In programma un nuovo ciclo di tamponi

Il covid non dà tregua al Bari nel ritiro di Lodrone di Storo: al focolaio di 7 positivi nel gruppo squadra scoppiato a inizio ritiro si erano aggiunte altre due positività nella giornata di sabato, mentre oggi la società ha comunicato il contagio di un altro atleta.

Si tratta di un calciatore che ha già ricevuto entrambe le dosi del vaccino e che si trova in isolamento come previsto dal protocollo anti-covid. I casi complessivi tra i in questa pre-season salgono così a dieci. I nove calciatori risultati positivi, già trasferiti presso le rispettive località scelte per trascorrere l'isolamento e consentire al resto dei compagni di svolgere il ritiro, mentre un altro componente del gruppo era rimasto a Bari dopo aver avvertito sintomi sospetti poco prima della partenza per il Trentino (il tampone era poi risultato positivo al virus).

Per mister Mignani, scelto per rilanciare le ambizioni del Bari dopo una stagione deludente, la preparazione estiva si fa sempre più complicata. In attesa di evoluzioni positive sia sul fronte dei contagi, sia dal mercato, il nuovo tecnico continua a lavorare con i calciatori disponibili svolgendo allenamenti individuali (annullata per precauzione anche la seconda amichevole originariamente in programma il 28 luglio con l'Hellas Verona Primavera).

Di seguito il comunicato della società: "SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra ha evidenziato la positività di un calciatore. Lo stesso, che ha già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore. Per domani è previsto un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra".