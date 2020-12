Bari-Vibonese 0-0, le pagelle dei Galletti: Maita ancora tra i top, per Antenucci errore che pesa

Rabbia e delusione per il Bari dopo il pareggio senza reti in casa contro la Vibonese. Contro i calabresi la squadra di Auteri ha regalato la prima mezz'ora di gioco venendo poi fuori negli ultimi venti minuti del primo tempo con diverse occasioni.

Nella ripresa la grande opportunità dal dischetto con Antenucci ma il 7 biancorosso, che aveva già colpito un palo, ha fallito la sua prima trasformazione da quando è in Puglia. Oltre alla beffa della Ternana, che vince ancora al 90' e allunga a +9, per i biancorossi pesante anche il bilancio disciplinare con ben tre calciatori che dovranno saltare la prossima partita contro l'Avellino.

I migliori Today

Maita 6,5: Ispira, lotta, ci prova, si danna. È per distacco il migliore dei biancorossi, gli manca solo il gol.

Marras 6: Dei tre davanti è probabilmente il migliore. Si vede poco alla conclusione ma fin quando ne ha cerca di ispirare i compagni.

Di Cesare 6: Se il Bari rischia poco o nulla in difesa è anche per la prova autoritaria del suo capitano.

Ciofani 6: Arretrato in difesa per l'assenza di Celiento dimostra di non aver dimenticato come si interpreta quel ruolo senza mai rischiare nulla.

I peggiori Today

Antenucci 5: Partita da sliding doors per l'attaccante molisano. Due volte, infatti, poteva cambiare la storia del match, nel primo tempo dopo aver colpito un palo (ed essere andato pericolosamente al tiro in un paio di circostanze) e nella ripresa con il rigore parato da Marson, il primo sbagliato da quando è al Bari e purtroppo il più pesante.

Sabbione 5: Una buona gara fin quando mantiene la concentrazione. Gli bastano tre minuti per rovinare tutto con un doppio giallo evitabile che oltre a lasciare in 10 i suoi nel momento in cui si doveva concretizzare l'assalto finale, gli farà saltare l'Avellino.

Semenzato 5,5: Gioca nel suo ruolo naturale da esterno destro. Nel primo tempo ha un paio di occasioni per far male che poteva sfruttare decisamente meglio.

D'Orazio 5: Il bel giocatore che si era visto nelle prime giornate di campionato sembra aver lasciato il posto a un lontano parente, timido e poco concreto.

Montalto 5: La prestazione non era stata del tutto negativa anche se più votata al sacrificio che a fare male all'avversario ma l'essersi fatto cacciare dalla panchina per qualche parola di troppo è davvero una leggerezza imperdonabile.

Bari-VIbonese 0-0: pagelle e tabellino

BARI (3-4-3): Frattali 6; Ciofani 6, Sabbione 5, Di Cesare 6; Semenzato 5,5 (72' D'Ursi 6), De Risio 6 (46' Lollo 5,5), Maita 6,5, D’Orazio 5; Marras 6 (82' Simeri sv), Antenucci 5, Montalto 5 (72' Candellone 5,5). A disp.: Marfella, Liso, Celiento, Perrotta, Andreoni, Hamlili, D'Ursi, Corsinelli. All. Auteri 5,5.

VIBONESE (3-4-3): Marson 7,5; Sciacca 6, Redolfi 6, Mahrous 6; Ciotti 6, Tumbarello 6, Rasi 5,5, Laaribi 5,5; Berardi 6 (82' Parigi sv), Plescia 6,5 (82' Spina sv), Statella 6. A disp.: Mengoni, Prezzabile, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Montagno, Riga, Vitiello. All: Galfano.

Arbitro: Saia di Palermo

Assistenti: De Angelis - Bartolomucci

IV: Rutella

Note - ammoniti Laaribi, Mahrous, Tumbarello, Rasi, Marson (V), De Risio, Ciofani, Lollo, Di Cesare, Sabbione (B). Espulsi: Montalto (B) non dal campo per proteste, Sabbione (B) per doppia ammonizione. Recupero: 0' p.t. - 5' p.t.