Bari-Vibonese, le probabili formazioni: Auteri all'attacco con Montalto, Antenucci e Marras

Oggi pomeriggio al San Nicola il Bari affronterà la prima del trittico di gare mancanti prima della sosta natalizia che durerà dal 24 dicembre al 9 gennaio. Alle 17:30 i Galletti scenderanno in campo ospitando la Vibonese, formazione calabrese che occupa il decimo posto in classifica.

Costretta a rincorrere la Ternana, momentaneamente forte di un vantaggio di 7 punti nella classifica del Girone C di Serie C (seppur con una gara in più), la squadra di Gaetano Auteri, così come nelle scorse partite, ha formalmente un solo risultato a disposizione ossia la vittoria. "Non abbiamo margini d'errore" ha ribadito il tecnico biancorosso nell'analisi pre-gara della vigilia senza nascondersi: l'obiettivo è chiaro, il Bari dà la caccia alla quarta vittoria di fila, mirando a fare l'en plein prima della sosta. Avere la meglio sulla squadra del collega e amico Galfano, ad ogni modo, promette di essere un'impresa tutt'altro che semplice viste le prove offerte dai rossoblu contro Ternana (anche se alla fine arrivò una sconfitta 2-3), Casertana (0-2) e Teramo (2-2).

Come arriva il Bari

Tra i biancorossi indisponibili Citro, infortunato, e Minelli, ancora in attesa del via libera da parte dei medici per il ritorno all'attività agonistica. Auteri, ad ogni modo, ha abbastanza opzioni tra cui scegliere. In difesa, davanti a Frattali, ci saranno i soliti tre, Celiento, Sabbione e Di Cesare. A centrocampo sono certi del loro impiego Ciofani a destra, Maita e De Risio al centro, mentre c'è ballottaggio tra D'Orazio e Semenzato sull'out mancino. In attacco insieme a Marras e Antenucci dovrebbe toccare dall'inizio a Montalto.

Come arriva la Vibonese

Senza gli infortunati Mattei e Pugliese, Galfano dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. L'allenatore dei calabresi, dovrebbe puntare sul terzetto difensivo composto da Mahrous, Sciacca e Bachini a protezione del portiere Marson. A centrocampo Tumbarello dovrebbe essere il play, affiancato da Prezzabile e dall'ex Statella, con Ciotti e Rasi ad agire sulle corsie laterali. In attacco, invece, gli interpreti dovrebbero essere Plescia e Parigi, con Berardi pronto a subentrare a gara in corso.

Bari-Vibonese, le probabili formazioni (ore 17:30)

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, D'Orazio; Marras, Antenucci, Montalto. All. Auteri

VIBONESE (3-4-3): Marson, Sciacca, Bachini, Marhous; Rasi, Tumbarello, Prezzabile, Ciotti; Statella, Plescia, Parigi. All. Galfano

Arbitro: Saia di Palermo

Assistenti: De Angelis - Bartolomucci

IV: Rutella

Diretta tv e streaming: Eleven Sports / Sky (pay per view)