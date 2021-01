Bari-Virtus Francavilla 4-1, le pagelle: Marras & Antenucci show, esordio ok per Rolando

Il girone di ritorno è iniziato bene per il Bari che ha battuto la Virtus Francavilla centrando il secondo successo consecutivo nonché il nono risultato utile di fila.

Ancora non basta per avvicinare una Ternana che non accenna a rallentare ma è attraverso prestazioni come quella di ieri al San Nicola che i ragazzi di Auteri possono aumentare la fiducia e la consapevolezza nei propri mezzi e portare dalla loro la critica. Sugli scudi ci sono ovviamente Marras e Antenucci ma nella partita di ieri vanno sottolineate anche le prove di Candellone, che pur non segnando è stato prezioso, e soprattutto di Rolando, protagonista di un esordio positivo.

I migliori Today

Marras 7,5: Furbo nel guadagnare il calcio di rigore nel finale di primo tempo e freddo dal dischetto, nella ripresa mette in mostra tutto il repertorio. Si parte dal pallonetto delizioso per il 3-1, all'assist per il secondo gol di Antenucci per finire col palo che poteva valere la tripletta.

Antenucci 7: Sempre lui, nel bene e nel male. Apre il match con un tiro dal limite, lo chiude sfruttando l'invenzione di Marras. Dopo due errori dal dischetto mette da parte l'orgoglio e lascia il penalty a Marras. Da ieri il Girone C ha un nuovo capocannoniere.

Candellone 6,5: Riassaggia il campo da titolare dopo quasi due mesi e mezzo e pur non trovando la via del gol lancia un bel segnale per atteggiamento. Suo l'assist per il gol di Antenucci che sblocca il match

Rolando 6,5: Eccetto due brutti palloni persi in mezzo al campo (uno dei quali dà avvio al pari ospite) l'esordio dell'ex Reggina è pienamente convincente. Finalmente sulla corsia mancina sembra esserci un interprete in grado di garantire imprevedibilità e saltare l'uomo, ingredienti imprescindibili nel calcio di Auteri.

I peggiori Today

Frattali 6: Forse ingannato dal rimbalzo del pallone, non sembra irresistibile sul momentaneo pari di Castorani. Ma per dirla tutta compie anche degli interventi importanti su Vazquez, la prestazione dunque è sufficiente.

Bianco 6: Riproposto nell'undici iniziale, fa un po' fatica a reggere i ritmi quando gli avversari accelerano ma compensa con l'esperienza.

Andreoni 6: Deve ancora acquisire la forma migliore e soprattutto scrollarsi di dosso un po' di timidezza. Dalla sua fascia si fa fatica a ricordare un singolo cross. Lecito aspettarsi qualcosa in più da uno con i suoi mezzi.

Bari-Virtus Francavilla 4-1: pagelle e tabellino

BARI (3-4-3): Frattali 6; Ciofani 6, Sabbione 6, Di Cesare 6,5 (72' Minelli sv), Andreoni 6 (78' Semenzato), Bianco 6 (72' De Risio sv), Lollo 6, Rolando 6,5, Marras 7,5 (81' Sarzi sv), Antenucci 7 (73' Citro sv), Candellone 6,5. A disp.: Marfella, Perrotta, Maita, Hamlili, Corsinelli, Montalto. All. Auteri 6,5.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino 5; Delvino 5, Pambianchi 5, Caporale 5,5 (77' Sparandeo); Di Cosmo 5,5, Castorani 6,5, Zenuni 5,5 (86' Carella sv), Franco 5 (77' Tchetchoua sv), Nunzella 6 (86' Calcagno sv); Ciccone 6 (86' Adorante sv), Vazquez 6. A disp.: Costa, Negro, Sarcinella, Celli, Maiorino, Buglia, Magnavita. All. Trocini 5,5.

Arbitro: Maranesi di Ciampino

Assistenti: Trischitta - Micalizzi

IV: Pascarella

Marcatori: 33', 68' Antenucci (B), 36' Castorani (V). 40' rig. e 54' Marras (B)

Note - ammoniti Franco, Di Cosmo (V), Bianco, Ciofani, Marras (B). Recupero: 1' pt, 3' st.