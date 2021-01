Bari-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: out Celiento-D'Ursi, Rolando subito in campo

Dopo una settimana piuttosto calda, seguita alla vittoria tutt'altro che convincente di Bisceglie, il Bari tornerà in campo oggi pomeriggio alle 15:00 per disputare un altro derby pugliese contro la Virtus Francavilla.

Nel match che segnerà l'inizio del girone di ritorno, la squadra di Auteri oltre alla consueta condanna a vincere sarà chiamata a fornire una prova decisamente più consistente rispetto a quella della scorsa domenica che aveva sollevato il malumore della piazza, alimentato anche dalle dichiarazioni del tecnico (che ha avuto poi modo di chiarire il suo pensiero in settimana).

Avversario di turno sarà una Virtus Francavilla di cui il Bari ebbe ragione 2-3 nel match d'andata ma che a distanza di un girone è una squadra che ha trovato le giuste motivazioni e proviene da un filotto di 8 risultati utili consecutivi, nell'ultimo dei quali ha portato a casa il prestigioso scalpo del Palermo. Antenucci e compagni, dunque, dovranno fare il massimo per volgere dalla loro la contesa, senza prestare il fianco a una squadra che si è mostrata molto pericolosa nelle ripartenze.

Come arriva il Bari

Tra i biancorossi torna tra i convocati Mattia Maita che aveva saltato gli ultimi match per la positività al covid: guarito, il messinese andrà in panchina. Non saranno della partita Celiento e D'Ursi, entrambi alle prese con problemi fisici. Auteri dovrebbe impostare il suo 3-4-3 schierando a protezione di Frattali un terzetto difensivo composto da Ciofani, Sabbione e da capitan Di Cesare, al rientro dalla squalifica. A destra ci sarà Andreoni, nel cuore del campo Bianco (in vantaggio su Lollo) e De Risio, mentre a sinistra debutterà Gabriele Rolando, arrivato nei giorni scorsi dalla Reggina. In attacco certi di una maglia Marras e Antenucci, si giocano un posto Candellone e Citro, con l'ex Pordenone in vantaggio, vista la condizione non ottimale dell'attaccante campano, recentemente ristabilitosi da un fastidioso infortunio muscolare.

Come arriva la Virtus Francavilla

Per la gara del San Nicola, Trocini deve rinunciare agli indisponibili Marino, Pino, Ekuban e Puntoriere. Il tecnico degli imperiali dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2: Crispino tra i pali, poi i tre di difesa Delvino, Pambianchi e Caporale. A centrocampo Calcagno e Nunzella sulle fasce, Castorani, Franco e Di Cosmo in mezzo. L'attacco, invece, sarà composto dal duo formato da Vazquez e dal neo-acquisto Ciccone, già a segno domenica contro il Palermo.

Bari-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

BARI (3-4-3): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Andreoni, Bianco, De Risio, Rolando; Marras, Antenucci, Candellone. All. Auteri.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale; Calcagno, Castorani, Franco, Di Cosmo, Nunzella; Ciccone, Vazquez. All. Trocini.

Arbitro: Maranesi di Ciampino

Assistenti: Trischitta - Micalizzi

IV: Pascarella



Diretta tv/streaming: Sky Primafila / Eleven Sports