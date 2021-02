Bari-Viterbese, le pagelle dei Galletti: Maita non molla, male Candellone e Semenzato

La sconfitta interna contro la Viterbese certifica il momento di crisi del Bari, squadra che nelle ultime tre uscite in campionato ha raccolto appena un punto sui 9 a disposizione, rinunciando di fatto alla possibilità di credere ancora a una rimonta sulla capolista Ternana.

La fase negativa dei biancorossi, coincisa con la chiusura di un mercato invernale che ha lasciato un senso di indebolimento della rosa creando insoddisfazione nell'ambiente, si è sommata a una serie di infortuni che hanno falcidiato la squadra, raggiundendo il suo culmine nel k.o. contro i laziali al San Nicola. Una partita in cui la squadra di Auteri non aveva neanche giocato malissimo nonostante le tante defezioni ma in cui il torto principale era stato quello di non trovare la via del gol, salvo poi cadere al secondo tentativo degli ospiti.

Dopo il triplice fischio la società si è trincerata in un assordante silenzio stampa: sono in corso valutazioni sull'area tecnica, principalmente riguardo la panchina di Gaetano Auteri, il cui destino sembra segnato (si parla di Massimo Rastelli e Leonardo Semplici come potenziali sostituti), ma non è da escludere che possa pagare anche il direttore sportivo Giancarlo Romairone, la cui posizione non è più così solida, specialmente dopo quella conferenza stampa smentita in toto dai verdetti del campo.

I migliori Today

Maita 6,5: Decisamente il migliore dei biancorossi. A dispetto di una condizione fisica ancora precaria dopo la lunga convalescenza per il covid, il centrocampista messinese è sembrato l'ultimo intenzionato a mollare.

Ciofani 6: Non ha caratteristiche di spinta quando gioca da esterno ma arriva sul fondo in diverse circostanze senza che i suoi compagni riescano a sfruttare i suoi suggerimenti. In un paio di occasioni ha anche la palla per far male alla Viterbese ma non è fortunato.

Frattali 6: Salva i suoi sulla grande occasione di Besea ma non può nulla sul colpo di testa di Murilo, lasciato libero di staccare.

I peggiori Today

Semenzato 4,5: Non capitalizza le occasioni che gli capitano, almeno tre di cui una clamorosa. Come ciliegina sulla torta in negativo perde la marcatura di Murilo sul gol partita del brasiliano.

Candellone 4,5: Chiamato a rimpiazzare Citro dopo l'infortunio incappa in un'altra performance da dimenticare. Mai pericoloso.

D'Ursi 5,5: Il peso dell'attacco in assenza di Antenucci poggia soprattutto sulle sue spalle ma non è la stessa cosa e lo si vede soprattutto quando fallisce una clamorosa opportunità da pochi passi, spedendo fuori di testa.

Bianco 5,5: In affanno in un momento difficile in cui la sua grande esperienza dovrebbe pesare. Ha sulla coscienza un'occasione che poteva e doveva sfruttare meglio.

Bari-Viterbese 0-1: pagelle e tabellino

BARI (3-5-2): Frattali 6; Sabbione 5,5, Minelli 6, Perrotta 6; Ciofani 6, Maita 6,5, Bianco 5,5, De Risio 6, Semenzato 4,5 (84' Sarzi sv), Citro 5 (37' Candellone 4,5), D'Ursi 5,5 (73' Marras sv). A disp.: Marfella, Fiory, Celiento, Pinto, Ferrante. All. Auteri 5,5.

VITERBESE (4-3-3): Daga 6; Baschirotto 5,5, Camilleri 6 (63' Mbendè 6), Markic 6,5, Bianchi 6; Salandria 6 (87' Sibilia sv), Bensaja 6,5, Adopo 5,5 (63' Besea); Bezziccheri 5,5 (78' Simonelli sv), Tounkara 5,5 (88' Rossi sv), Murilo 7. A disp.: Maraolo, Ricci, Menghi, Ammari, Menghi, Tassi, Porru. All. Taurino 6,5.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino

Assistenti: Valletta - Lattanzi

IV: Giaccaglia

Marcatori: 83' Murilo (V)

Note - ammoniti Tounkara, Markic, Adopo (V), Sabbione, Perrotta, Maita (B). Recupero: 2' pt, 5' st.