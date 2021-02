Bari-Viterbese, le probabili formazioni: Auteri si gioca la panchina in piena emergenza

Biancorossi alle prese con importanti defezioni nella sfida decisiva per la permanenza in panchina del tecnico siciliano. Mancheranno in 6: out Andreoni, Antenucci, Cianci, Di Cesare, Rolando e Lollo

Momento della stagione molto delicato per il Bari. La formazione biancorossa, seconda in classifica nel Girone C, nelle ultime due giornate ha raccolto appena un punto perdendo a Teramo e pareggiando in casa contro la Cavese, fanalino di coda del campionato. I risultati deludenti hanno fatto sì che la società, subito dopo il pari interno contro i metelliani, imponesse un ritiro a tempo indeterminato per ritrovare la concentrazione.

Il distacco dalla Ternana, prima in classifica con 53 punti, è di ben 11 lunghezze. Uno sproposito, che rende difficilissimo, se non impossibile, pensare all'eventualità di colmare il gap (nel prossimo turno il Bari riposerà e nel caso la Ternana vincesse andrebbe a +14) e che impone di concentrarsi sulla difesa del secondo posto in ottica playoff. A rendere ancor più complicata la situazione dei biancorossi ci si è messa anche l'infermeria: per il match di oggi alle 12:30 contro la Viterbese, infatti, il traballante Auteri (si gioca la panchina contro i laziali) dovrà fare a meno di ben sei pedine.

Come arriva il Bari

Per il lunch match contro i gialloblu non saranno a disposizione in sei: oltre allo squalificato Lollo, mancheranno Andreoni (tendinite achillea), Antenucci (lesione bicipite femorale), Cianci (distrazione muscolare arcata plantare), che erano già assenti con la Cavese, e ad essi si sono aggiunti anche Rolando (distorsione alla caviglia) e il capitano Di Cesare (lesione da impatto al quadricipite). Una bella gatta da pelare per Auteri, costretto ad affrontare una gara decisiva per il suo futuro con gli uomini contati: 19 i convocati, tra cui i due giovani della Berretti, Pinto e Ferrante. Il tecnico siciliano dovrebbe schierare così i suoi: Frattali in porta, difesa con il rientrante Celiento, Sabbione e Minelli, a destra Ciofani, Maita e De Risio in mezzo e Sarzi a sinistra, mentre in attacco dovrebbero agire Marras, Candellone e Citro.

Come arriva la Viterbese

Senza l'infortunato Cerroni, Taurino potrà comunque contare su una squadra con tante alternative. Il tecnico dei laziali dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3. Tra i pali Daga, quartetto difensivo composto da Baschirotto a destra, dai due centrali Camilleri e Mbende, e dal terzino sinistro Urso. A centrocampo Salandria e Adopo affiancheranno il vertice basso Bensaja, mentre in attacco Murilo e Bezziccheri agiranno a supporto di Tounkara, uno degli uomini più pericolosi, che in passato ha già colpito il Bari, sia con la Viterbese, sia ai tempi del Crotone.

Bari-Viterbese, le probabili formazioni

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Minelli; Ciofani, Maita, De Risio, Sarzi; Marras, Candellone, Citro. All. Auteri

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Camilleri, Mbende, Urso; Salandria, Bensaja, Adopo; Murilo, Tounkara, Bezziccheri. All. Taurino

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino

Assistenti: Valletta - Lattanzi

IV: Giaccaglia

Diretta tv e streaming: Sky Primafila (canale 253) e Eleven Sports