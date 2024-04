Baseball, i Bari Warriors pronti per il campionato: prima gara il 25 aprile a Foggia

Gli atleti del Baseball Club Bari Warriors sono pronti a scendere in campo. La storica società barese, nata nel 1971, si prepara ad affrontare il nuovo campionato di Serie C.

Il primo appuntamento per il club, che disputerà la stagione nel girone P, è per giovedì, 25 aprile, a Foggia, per la sfida in trasferta contro il Fovea Embers. Le sfide casalinghe si terranno invece presso il campo comunale di Noicattaro, che attualmente ospita la squadra. Il primo match in casa è fissato per il 5 maggio, ore 15, contro gli Angels di Matino.