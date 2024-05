Baseball, continua il sogno dei Warriors Bari: vittoria in trasferta contro il Matino

Continua il sogno dei “guerrieri” nel campionato nazionale di serie C di baseball: opposti in trasferta sul campo degli Angels Matino, i Warriors Bari hanno confermato il primato nel girone P imponendosi 19-7 al settimo inning e allungando in modo significativo in classifica proprio sui salentini, unici rivali per la corsa ai playoff. La partita è iniziata subito bene per i biancorossi (5-1 al primo inning) e dopo un tentativo di rimonta degli Angels (6-5 per il Bari a fine terzo inning) i Warriors hanno stretto le maglie della difesa ed hanno accelerato in attacco: 2 punti segnati nel quarto inning, poi addirittura 11 nel sesto. Questo strappo ha di fatto chiuso l’incontro, rendendo inutili i 2 punti segnati dal Matino nel settimo inning.

Prestazione da incorniciare per Yoisel Garcia, autore di 5 battute valide su 5 turni e per Erik Hernandez, che con le sue giocate offensive ha permesso a ben 4 compagni di segnare punto.

Con la vittoria in Salento il Bari è adesso ad una sola vittoria (da ottenere nelle 2 gare che restano contro il Matino) dal conquistare matematicamente l’accesso ai playoff per la promozione in serie B: la prima occasione sarà domenica 16 giugno, quando tra le mure amiche del Campo Comunale B di Noicattaro i guerrieri ospiteranno proprio i biancazzurri salentini.

A margine della cronaca della gara, un plauso va tributato agli Angels del manager Fabio Corsano che dopo un anno e mezzo sono riusciti a tornare a giocare nel proprio stadio “Delle Castelle” e che stanno combattendo tra mille avversità per non disperdere il patrimonio di baseball della tradizione di Matino.