Baseball, conto alla rovescia per i Warriors Bari: domenica la sfida che vale i playoff

Nel campionato nazionale di serie C di baseball è partito il conto alla rovescia per i Warriors Bari che domenica 16 giugno hanno la prima occasione di staccare il biglietto per i playoff promozione verso la serie B. Alle 15, davanti al pubblico amico del campo comunale B di Noicattaro, i guerrieri affronteranno gli Angels di Matino: in caso di vittoria acquisiranno matematicamente il diritto a disputare i playoff, a eliminazione diretta, che scatteranno a settembre per decretare le 3 squadre che, su tutto il territorio nazionale, verranno promosse in B.

Mister Portoghese dovrebbe avere tutti a disposizione e poter schierare le migliori bocche da fuoco per continuare il cammino che quest’anno vede i biancorossi in testa alla classifica a punteggio pieno nel girone P del campionato nazionale.

L’obiettivo playoff raduna dunque la comunità guerriera del capoluogo pugliese: al campo comunale B di Noicattaro (ingresso libero) domenica i Warriors Bari vogliono scrivere una nuova pagina della loro storia.

E prima della gara tra le formazioni seniores, alle 10 saranno i ragazzi dell’under 15 di Bari e Matino a sfidarsi in un incontro valido per il campionato di categoria. Secondo appuntamento per i biancorossi, sconfitti dal Foggia all’esordio: è tempo di riscossa, è tempo di divertirsi, è tempo di giocare a baseball!