Baseball, i Warriors Bari pronti per la sfida casalinga contro la Fovea Embers

Tornano in campo i guerrieri biancorossi del baseball. I Warriors Bari, dopo la domenica di riposo imposta dal calendario, affronteranno domenica 19 la Fovea Embers Foggia davanti al proprio pubblico del Campo Comunale B di Noicattaro (BA) nella quarta giornata del girone P del campionato nazionale di serie C.

Il Bari arriva alla gara da capolista a punteggio pieno e cercherà sul campo nuove conferme per una stagione che vuole continuare a vivere al vertice del girone regionale. La sfida, in programma a partire dalle 11.30, sarà poi seguita nel pomeriggio dalla prima giornata del campionato under 15 che vedrà coinvolte le rappresentative giovanili di Warriors e Fovea Embers. Tanto entusiasmo e tanto baseball dunque in programma domenica 19 a Noicattaro: tutta la comunità “guerriera” è convocata, l’ingresso è gratuito.