Baseball, i Warriors Bari tornano in campo: secondo match contro il 'Fovea Embers'

Domani 1° Maggio si ritorna in campo per la seconda partita del Girone P del campionato di serie C di Baseball. Secondo match di fila tra il Bari "Warriors" e il Foggia "Fovea Embers" dopo che il primo si è concluso a favore dei Guerrieri biancorossi.

Anche questa seconda gara si disputerà in casa dei Dauni che cercheranno subito il riscatto.

L'inizio della gara è previsto per le 11:30. Domenica prossima, 5 maggio, esordio davanti al pubblico amico nella gara contro il Matino, che verrà disputata alle ore 15 al campo comunale B di Noicattaro.

Qui il calendario completo Calendari - Serie C Baseball 2024 (fibs.it)