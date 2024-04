Baseball, esordio di campionato con vittoria per i Warriors Bari

Inizio di campionato con il botto per i Warriors Bari: opposti in trasferta a Foggia sul campo della Fovea Embers nel girone P del campionato nazionale di serie C, i guerrieri biancorossi hanno esordito con una vittoria 21-19.

Nonostante i padroni di casa abbiano cercato in tutti i modi di conquistare la partita, mettendo in campo anche giocatori che parteciperanno al prossimo campionato di serie B (il Foggia ha 2 squadre iscritte ai campionati federali, una in serie B ed una in serie C), i Warriors dopo un inizio in salita con qualche errore che li ha portati sotto nel punteggio (2-5 dopo 3 inning) hanno progressivamente rimontato e preso decisamente il comando delle operazioni nel sesto inning portandosi in vantaggio per 17-8 e resistendo al ritorno finale dei padroni di casa.

Archiviata questa prima vittoria, il Bari è già al lavoro per preparare la prossima giornata di questo campionato: mercoledì prossimo 1 maggio tornerà in campo alle 11.30 ancora in trasferta, sempre a Foggia e ci sarà sicuramente voglia di rivincita per i dauni.

La domenica successiva, 5 maggio, esordio davanti al pubblico amico nella gara contro il Matino, che verrà disputata alle ore 15 al campo comunale B di Noicattaro.

B.C. BARI WARRIORS@FOVEA EMBERS BASEBALL** - Serie C Baseball 2024 (fibs.it)