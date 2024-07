Baseball, i Warriors Bari verso i playoff: in trasferta a Matino conquistano una vittoria decisiva

Che la festa abbia inizio! Un sogno diventato realtà, un cammino iniziato in punta di piedi a metà ottobre, con un cambio in panchina e la conta dei presenti per capire se c’erano forze e risorse per iscriversi al campionato e onorarlo sino in fondo. E poi i consueti problemi con il campo di gioco (che ancora non c’è) e l’accordo con il comune di Noicattaro che ha confermato la disponibilità rinnovando un sodalizio vitale per la Società. E poi un anno di lavoro, in palestra e sul campo, a provare gli uomini e le giocate. E infine il campionato, partito coi fuochi d’artificio e poi rimasto incagliato in un paio di sconfitte di troppo che avevano minato qualche certezza.

E se tutto questo non bastava, la sfida decisiva da giocare in trasferta, a Matino, con i 40 gradi che hanno disidratato anche le pale di cactus intorno al campo! E in tutto questo i Warriors hanno imbracciato lo spirito guerriero e sono andati a prendersi ciò per cui avevano faticato una stagione intera. Sul monte di lancio Riccardo Laudisa, 65 anni, indomito combattente che ha guidato la difesa biancorossa per 7 inning; e dopo il primo inning, in cui i Warriors hanno subito 5 punti, il lanciatore biancorosso non ha concesso più nulla dominando gli avversari sino a quando ha lasciato il monte di lancio a Mosè Serino, che ha gestito la tensione del momento chiudendo la partita con grande maestria e forza mentale negli ultimi due inning.

Ma i Warriors hanno brillato anche in attacco, costanti nel colpire i lanciatori avversari e mettere pressione sulla difesa: 4 punti nel primo inning, 3 nel quinto, 5 nel sesto, altri 3 nel settimo. In attacco hanno brillato Yoisel Garcia 3 valide su 4 turni, Erik Hernandez 3 valide su 4 turni, Mosè Serino (3 valide su 4 turni con 6 punti portati a casa) e del sedicenne Nicolò Lasorella (con 3 valide su 6 turni).

Ma al di là delle individualità, Bari ha espresso finalmente uno spirito di squadra. Ieri i Warriors erano una squadra in missione, e l’hanno portata a casa…con una punta di eroismo!

Adesso ai Warriors aspetta l’ultima giornata di campionato, domenica prossima in casa a Noicattaro contro il Foggia, e poi un’estate di preparazione in vista della prima gara di playoff: domenica 1 settembre in trasferta contro la vincente del girone H (Marche-Emilia).

In mattinata hanno anche disputato l'ultima partita di campionato U15 i piccoli guerrieri, che si sono imposti sotto un caldo afoso e cocente con il risultato di 11-4. Al termine della gara il consueto terzo tempo minuziosamente preparato dai salentini.

"Sono state due belle battaglie, ricche di agonismo, azione e di grande fair play - commentano dalla società biancorossa - e per questo un grande plauso va fatto agli avversari degli Angels Matino che ringraziamo per l'ospitalità e per averci fornito anche i ventilatori in dugout".