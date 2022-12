Serie B: La White Wise Monopoli sconfitta a Taranto

Termina con una sconfitta il 2022 della White Wise Monopoli. Agli ospiti non bastano i 25 punti di Riccardo Ballabio ed i 13 di capitan Annese. Buon inizio della formazione monopolitana: al 5’ è un canestro di Nicola Bastone a portare i suoi sul 4-10, mentre al 6’ una tripla di Matteo Annese sentenzia il 6-13 a favore della White Wise. Qui entra in scena Santiago Bruno: per lui, cinque punti consecutivi per il -2, poco dopo è Diego Corral a firmare il pareggio jonico. Il primo quarto si chiude con due canestri di Martini e Ballabio e Monopoli in vantaggio di 3. Il primo canestro del secondo quarto è una tripla di Santiago Bruno, ma Ballabio (da 3) e Martini riportano Monopoli sul +5. Moretti ha tra le mani la tripla del +8, ma la fallisce ed i padroni di casa si riportano sotto. Al 16’ un tiro dalla lunga distanza di Conte segna il controsorpasso tarantino, ma al 17’ è Annese, ancora da 3, a realizzare il canestro del 24-27. Si va avanti sul filo dell’equilibrio, anche se al 19’ arriva l’assist di Cusenza per Annese ed il +4 Monopoli. Ma il finale di tempo è tutto jonico, e si va all’intervallo lungo con il Cus Jonico in vantaggio sul 36-33. Anche dopo il quarto d’ora di intervallo regna l’equilibrio, ma a metà frazione ci pensa Santiago Bruno, con la solita tripla, a realizzare il +6 (43-37). Villa dà seguito a quanto fatto da Bruno e mette a segno un altro canestro da 3. Monopoli prova a riavvicinarsi, ma Taranto riesce anche a raggiungere il +10. Tartamella e Bastone riportano gli uomini di Salvemini sul -5, distacco con il quale comincia l’ultimo quarto (55-50). Ultimi dieci minuti che iniziano con un parziale di 5-0 a favore dei padroni di casa, ma a metà frazione Monopoli comincia a rosicchiare punti e con 6 tiri liberi consecutivi di Ballabio si riporta a -3. Cena fa 1\2 dalla lunetta, ancora Riccardo Ballabio firma la tripla del -1 (64-63) che riapre definitivamente la contesa. Ma i padroni di casa mantengono i nervi saldi e allungano nuovamente e progressivamente, sino a raggiungere un massimo vantaggio di 11 punti grazie a Villa, Bruno e Cena. Finisce 78-68. Si conclude così l’anno solare per la White Wise, che attualmente occupa la quart’ultima posizione in classifica in coabitazione con Teramo. Si torna in campo l’8 gennaio con il match interno contro Roseto, terzo in classifica.

CJ Basket Taranto - White Wise Basket Monopoli 78-68 (14-17, 22-16, 19-17, 23-18)

CJ Basket Taranto: Diego Corral 20 (5/9, 3/9), Santiago Bruno 18 (2/4, 3/7), Francesco Villa 16 (3/4, 2/8), Gianmarco Conte 9 (1/6, 2/4), Enzo damian Cena 5 (0/3, 1/3), Marcello Piccoli 4 (2/2, 0/1), Francesco D'agnano 4 (2/2, 0/2), Luca Sampieri 2 (0/0, 0/0), Giulio Olive 0 (0/0, 0/0), Lamberto Napolitano 0 (0/0, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Francesco Gaeta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Diego Corral, Santiago Bruno 9) - Assist: 20 (Santiago Bruno, Gianmarco Conte 5)

White Wise Basket Monopoli: Riccardo Ballabio 25 (4/9, 2/6), Matteo Annese 13 (2/4, 3/5), Nicola Bastone 12 (5/12, 0/1), Luciano Tartamella 5 (1/1, 1/1), Kevin Cusenza 4 (2/4, 0/2), Giulio Martini 4 (1/1, 0/0), Jacopo Ragusa 3 (1/2, 0/0), Gioele Moretti 2 (0/2, 0/3), Federico Ingrosso 0 (0/0, 0/4), Samuele Diomede 0 (0/0, 0/0), Pietro Da rin 0 (0/0, 0/0), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Nicola Bastone 9) - Assist: 9 (Matteo Annese 2)