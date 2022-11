Serie B: Il derby pugliese se lo aggiudica Bisceglie, Monopoli si arrende

Dopo un ottimo inizio, salgono in cattedra Borsato e Dron che rimontano il vantaggio iniziale monopolitano. Domenica match interno contro Sant’Antimo.

Non basta un buon inizio alla White Wise Monopoli per portare a casa la vittoria da Bisceglie. Dopo un primo quarto con ben 27 punti in cascina, la formazione di Salvemini subisce la reazione dei padroni di casa, trascinati da Dron, Dri e Borsato, e non riesce nell’operazione aggancio. Quattro monopolitani in doppia cifra: Moretti, autore di 21 punti, Bastone (20), Ballabio (16) e Ragusa (12). Il primo quarto è tutto di marca ospite. Al 3’ la tripla di Ingrosso porta la White Wise sull’8-11, poi sale in cattedra Ballabio con cinque punti consecutivi. I primi dieci minuti si chiudono con i canestri di Ragusa e Moretti per il +10. Un 2+1 di Moretti ad inizio secondo quarto porta Monopoli sul +13, con un parziale di 30 punti in 11 minuti per la formazione di Salvemini. Verazzo e Vavoli accorciano per Bisceglie, ma Moretti fa 2\2 dalla lunetta portando i suoi sul +12. Lo stesso Moretti sbaglia la tripla del +15: è un segnale per i padroni di casa, che cominciano velocemente a rosicchiare punti. Dip, al 16’ firma il -2, un minuto dopo la tripla di Borsato firma il sorpasso Bisceglie. Ingrosso riporta in vantaggio Monopoli, Cusenza sbaglia dalla lunga distanza per il +5, ne approfitta ancora Borsato per il controsorpasso dei padroni di casa. Bini e Dron non sbagliano i tiri finali e Bisceglie va all’intervallo lungo sul 46-40. Dopo la pausa, nonostante i tentativi di Monopoli, i padroni di casa allungano inesorabilmente: al 25’ è una tripla di Bini a determinare il +12. Gli ospiti cercano di restare agganciati alla partita. Il 67-60 è realizzato da Bastone, ma Verazzo spegne le velleità di rimonta con una tripla. L’ultimo quarto si apre con Bisceglie in vantaggio di 10. L’inerzia è tutta dalla parte dei padroni di casa: Borsato, al 32’ realizza il canestro del +17. Monopoli non ci sta e Moretti, con due triple consecutive, riporta i suoi a -9, ma Bisceglie concede pochissimo e gestisce il vantaggio sino alla fine. Finisce 96-83. Domenica prossima, alle 18, alla tensostruttura di via Amleto Pesce, sarà ospite Sant’Antimo, compagine appaiata alla White Wise a quota 6.

Lions Bisceglie - White Wise Basket Monopoli 96-83 (17-27, 29-13, 26-22, 24-21)

Lions Bisceglie: Gabriel Dron 21 (1/2, 5/7), Filiberto Dri 19 (2/4, 2/3), Stefano Borsato 17 (3/3, 3/8), Marcelo Dip 10 (5/7, 0/0), Matteo Bini 10 (2/4, 2/4), Davide Vavoli 7 (0/3, 1/2), Armando Verazzo 5 (1/1, 1/2), Marco Pieri 4 (1/3, 0/0), Raphael Chiti 3 (0/0, 1/4), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 26 - Rimbalzi: 23 3 + 20 (Filiberto Dri, Matteo Bini 5) - Assist: 10 (Gabriel Dron 4)

White Wise Basket Monopoli: Gioele Moretti 21 (2/4, 4/7), Nicola Bastone 20 (8/15, 1/2), Riccardo Ballabio 16 (1/3, 3/3), Jacopo Ragusa 12 (5/12, 0/0), Federico Ingrosso 9 (1/1, 2/7), Kevin Cusenza 5 (0/1, 1/3), Luciano Tartamella 0 (0/1, 0/0), Matteo Annese 0 (0/1, 0/0), Giulio Martini 0 (0/0, 0/0), Samuele Diomede 0 (0/0, 0/0), Pietro Da rin 0 (0/0, 0/0), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Kevin Cusenza 7) - Assist: 4 (Federico Ingrosso 3)