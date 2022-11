Serie B: Derby pugliese per Monopoli di scena al PalaDolmen contro Bisceglie

Altro esame durissimo per la White Wise Monopoli, impegnata domenica alle 18 al PalaDolmen di Bisceglie contro i padroni di casa, secondi in una classifica cortissima che vede ben sei squadre appaiate sulla piazza d’onore.

Dopo la vittoria contro Avellino, morale e classifica rinfrancati per gli uomini di coach Salvemini, ma l’obiettivo è quello di dare continuità a risultati e prestazioni.

Giorgio Salvemini presenta così il match: "Affrontiamo una squadra forte, in un palazzetto storico per la serie B. Bisceglie è una squadra solida- spiega il tecnico della compagine monopolitana- con un sistema di pallacanestro ben definita e con giocatori importanti e di esperienza, ai quali si aggiungono giovani in rampa di lancio, ma già pronti per la categoria, nonostante l’età. Inoltre, è molto ben allenata".

Salvemini non parla dei singoli: "Guardo Bisceglie nel suo complesso, che definirei compatto e solido. Ma, in settimana, la mia squadra lavora in maniera impeccabile ed è capace di resettare, anche mentalmente, quello che accade la domenica. Per portare a casa il match- spiega Salvemini- dobbiamo giocare di “durezza” per tutti i 40 minuti. Nel gruppo c’è tanta fiducia, non tanto derivante dalla vittoria contro Avellino, quanto dal nostro modo di lavorare. D’altro canto- conclude il coach- è inutile fasciarsi la testa in caso di insuccessi. Questo è un campionato equilibrato, con una classifica cortissima e nel quale, alla fine, le posizioni saranno delineate anche in base alla differenza canestri e altri fattori che non siano i punti. Per cui, testa ben salda su ogni partita, voglio durezza, compattezza e solidità per tutto l’arco del match ma anche tanta autostima, perché sinora abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti."