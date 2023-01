Serie B: L'Adriatica Industriale Corato ospita Avellino nella prima del girone di ritorno

Prima gara del girone di ritorno per l’Adriatica Industriale Corato, che al PalaLosito ospiterà Avellino, formazione che occupa attualmente l’ottavo posto in classifica con 16 punti ed un bilancio di 8 vittorie e 7 sconfitte.

Allenatore della squadra campana è Giovanni Benedetto, che può contare su un roster formato da 13 giocatori con una età media complessiva di quasi 26 anni e mezzo. Il miglior realizzatore della squadra è Giacomo Eliantonio, ala che ha realizzato 191 punti in totale con una media di 12,7 punti a gara.

Avellino è squadra che nel rapporto tra punti fatti e subiti risulta essere pià offensiva che difensiva visto che in attacco segna quasi 72 punti a gara ed in difesa ne subisce 68,5 di media. Percentuali al tiro buone, con un discreto 71% ai tiri liberi, un buon 51% da 2 punti e il 30% da 3 punti.

Tra le altre statistiche da monitorare Andrea Valentini, quinto rimbalzista offensivo del girone con 2,5 rimbalzi a gara e ottimo tiratore da 2 punti con oltre il 60% di realizzazione. Nel totale dei tiri dal campo invece il top scorer Eliantonio si segnala come il secondo di tutto il girone con oltre il 55% alle spalle solo di Jovovic della Luiss Roma. All’andata la gara si chiuse 76-57 per Avellino con 15 punti di Caridà in casa irpina e 15 di Francesco Infante in casa Adriatica Industriale.

Appuntamento domenica 22 gennaio, palla a due alle 18.00.