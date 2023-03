Serie B: L'Adriatica Industriale Corato in trasferta a casa del CJ Basket Taranto

Squadra in casa

Squadra in casa Corato

Seconda trasferta pugliese consecutiva per l’Adriatica Industriale Corato che affronterà Taranto al Tursport. I tarantini sono al nono posto in classifica con 22 punti, frutto di 11 vittorie e 13 sconfitte. A guidare gli jonici è coach Davide Olive, che può contare su una formazione con una età media di poco meno di 24 anni.

Il top scorer della squadra tarantina è Diego Corral che ha realizzato 359 punti con una media di 15 punti a partita, terzo miglior marcatore del torneo.

Taranto è una squadra molto equilibrata infatti la differenza tra punti fatti e subiti a partita è davvero minima. In attacco la media è di 71,1 punti a gara mentre in difesa invece è di 70,8, quarta miglior difesa del campionato.

Il Cus Jonico al tiro ha delle discrete percentuali visto che tira con il 66% ai liberi, col 52% da 2 punti e con soltanto il 30% da 3 punti.

Dando invece uno sguardo alle altre statistiche si scopre che Santiago Bruno è il terzo giocatore più utilizzato in media nella lega con oltre 33 minuti a partita. Particolare attenzione a Diego Corral che ha una media di 8 rimbalzi a partita di cui quasi 7 nel proprio pitturato difensivo, oltre ad essere, con 16,5, il terzo giocatore della lega per media valutativa. Per l’attacco tarantino vanno menzionati i 4 assist a partita che fornisce Francesco Villa, giocatore però con una media anche di 3,5 falli a gara che tende a perdere quasi 3 palloni a partita.

Nella gara d’andata, giocatasi lo scorso 4 dicembre, Taranto si impose al PalaLosito per 76-85. Top scorer di quel match furono Villa con 20 punti per i tarantini, mentre per i coratini fu Battaglia il miglior marcatore, anche lui con 20 punti realizzati.