Serie B: L'Adriatica Industriale Corato lotta ma non basta, Caserta vince e vola in vetta alla classifica

Squadra in casa Corato

Una buona Adriatica Industriale Corato si arrende solo nel finale sul difficile campo della JuveCaserta. I Pugliesi giocano un grande secondo tempo ma non riescono a portare a casa il bottino pieno. Caserta mette in campo la sua maggiore qualità e vola in vetta alla classifica.

Partita dai due volti con i primi due quarti tutti di marca JuveCaserta. I padroni di casa grazie alle ottime percentuali al tiro segnano ben 57 punti in un primo tempo che sembrava aver indirizzato la sfida.

Nella ripresa però, arriva la reazione di Corato. I pugliesi rientrano prepotentemente nel match grazie ad un terzo periodo da 15 a 27. Nell'ultimo quarto gli ospiti recuperano fino al - 4 ma non basta. Caserta riordina le idee e grazie alle giocate di Sperduto e Drigo chiudono la contesa e portano a casa la vittoria.

Ble Decò Juvecaserta - Adriatica Industriale Corato 98-83 (30-22, 27-16, 15-27, 26-18)

Ble Decò Juvecaserta: Alessandro Sperduto 30 (3/6, 5/7), Mathias Drigo 26 (6/8, 4/9), Vittorio Visentin 10 (4/6, 0/0), Nicola Mei 10 (0/1, 3/7), Davide Mastroianni 7 (3/4, 0/1), Antonio Cioppa 5 (0/0, 1/5), Raffaele Romano 4 (1/1, 0/2), Biagio Sergio 3 (1/1, 0/1), Eugenio Cortese 3 (1/2, 0/0), Jordan Lucas 0 (0/2, 0/1), Giovanni Pagano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 23 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Davide Mastroianni 8) - Assist: 28 (Jordan Lucas 8)

Adriatica Industriale Corato: Efe Idiaru 24 (6/9, 3/6), Francesco Infante 21 (5/11, 2/3), Aldo Gatta 15 (0/0, 5/9), Giorgio Artioli 12 (3/7, 1/4), Giovanni Gambarota 7 (2/5, 0/1), Daniel Del tedesco alves 2 (0/2, 0/0), Pasquale Battaglia 2 (1/4, 0/2), Salvatore Sgarlato 0 (0/0, 0/0), Danilo vukosavljevic 0 (0/0, 0/1), Angelo Messina 0 (0/0, 0/0), Mauro Stella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Giorgio Artioli 9) - Assist: 18 (Daniel Del tedesco alves 4)