L'adriatica industriale Corato cade ancora. La Luiss Roma porta a casa la vittoria

L'adriatica Industriale Corato cade in casa contro la Luiss Roma che, centra la quinta vittoria consecutiva, la sesta in campionato, e si issa al secondo posto in classifica in coabitazione con Bisceglie. Finisce 97 a 82 per i capitolini che, provano la fuga nei primi minuti iniziali di gara. I pugliesi, prima dell’intervallo provano a rientrare, ma nel secondo tempo la Luiss ha apre le bocche da fuoco arrivando praticamente a cento punti.

Luiss Roma: Fallucca 9, Murri 11, Pasqualin 13, Jovovic 18, Legnini 23, Di Bonaventura 2, Invernizzi, Tolino 2, Busca n.e., Barbon 8, Perotti 11, Zini.

Basket Corato: Gatta 11, Idiaru 20, Vukosavljevic, Stella 15, Infante 16, Del Tedesco, Artioli 5, Gambarota 6, Battaglia 9, Sgarlato n.e., Messina n.e.