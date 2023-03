Serie B: L'Adriatica Industriale Corato a Monopoli per un derby da vincere

Fondamentale match esterno per l’Adriatica Industriale Corato che sfiderà Monopoli in un derby da vincere. I padroni di casa sono per ora al 14esimo posto in classifica con 12 punti frutto di 6 vittorie e 17 sconfitte.

A guidarla coach Giorgio Salvemini, tornato da poco sulla panchina monopolitana, che può contare su una formazione con una età media di quasi 24 anni e mezzo.

Il top scorer della squadra monopolitana è Riccardo Ballabio che ha realizzato 373 punti con una media di quasi 16,4 punti a gara. Ballabio è anche il miglior marcatore dell’intero girone D.

Monopoli in attacco è una squadra che realizza 74,3 punti a partita ma difensivamente concede ben 77,4 punti a gara. Le sue percentuali di realizzazione sono il 67% ai liberi, il 46% da 2 punti ed il 37% da 3.

Osservando le altre statistiche è curioso come Jacopo Ragusa sia il giocatore che commetta più falli ed il suo compagno Riccardo Ballabio quello che ne subisca di più. Particolare attenzione inoltre da 3 punti dove Moretti ha una percentuale di realizzazione nel tiro pesante del 41,1%. Nicola Bastone invece è il terzo per minuti giocati sul parquet di tutto il campionato con 739 minuti totali in campo fino ad ora.

Chiusura con il risultato della gara d’andata, con il debutto di coach Putignano sulla panchina coratina. Era il 27 novembre 2022 e Corato vinse quella gara 79-74 con 14 punti di Infante mentre per i monopolitani furono 16 i punti di Annese e Ballabio.