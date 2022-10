Serie B: Adriatica Industriale Corato, arriva Pescara al Palalosito

Quarta giornata di campionato e secondo turno interno per l?Adriatica Industriale Corato che, dopo la sconfitta al fotofinish nel derby contro Bisceglie, torna al PalaLosito per sfidare il Basket Pescara.

Una partita da vincere a tutti i costi per i coratini, ancora fermi a quota 0 dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate, due delle quali, contro Bisceglie e Salerno, maturate nei secondi finali di gara dopo prestazioni convincenti. Ora è tempo, per i ragazzi di coach Marco Verile, di capitalizzare quanto di buono fatto vedere fin qui e muovere la classifica contro una squadra però non facile da affrontare.

I pescaresi infatti, allenati da coach Stefano Cova, sono in un buon momento di forma, avendo trovato proprio domenica scorsa il loro primo successo in campionato vincendo il derby casalingo contro Teramo ai supplementari 72-69. Una formazione tra le più giovani del girone visto che ha soltanto due giocatori over 30 anche se di grande esperienza e palmares. Stiamo parlando di Andrea Grosso, fratello di Fabio campione del mondo di calcio con l?Italia nel 2006, e playmaker di grande esperienza ed affidabilità, e di Andrea Capitanelli, pivot che è ben conosciuto nell?ambiente coratino per aver militato e già calcato il PalaLosito con le casacche di Ruvo e Molfetta, tra l?altro primo nella classifica dei rimbalzi difensivi con oltre 4 a partita. Assieme a loro tanti validissimi ragazzi tra cui il top scorer pescarese, Constantin Maralossou, classe 2002, arrivato quest?anno da Lanciano, che ha una media di 15,3 punti a partita e Leonardo Del Sole, il più impiegato con oltre 36 minuti a partita e miglior rimbalzista difensivo del girone. Insomma una squadra molto atletica e dinamica che però concede molto in difesa e che per questo va attaccata sin dall?avvio con pazienza ed esperienza.

Non sarà un match semplice ma l?Adriatica Industriale, risultato a parte, viene dalla buona prova contro una corazzata come Salerno che è stata messa in grande difficoltà fino al termine. I coratini in questo match hanno dimostrato di essere squadra e di saper soffrire, rimontando anche 10 punti di scarto e non arrendendosi mai. Armi che, unite ad un po? di attenzione ad alcuni dettagli nei momenti topici del match, ad un pizzico di buona sorte in più nei momenti chiave ed al fattore PalaLosito, potrebbero, speriamo, portare alla tanto agognata prima vittoria stagionale.

La gara si giocherà domenica alle ore 18 e verrà arbitrata dai signori Agnese di Barano d?Ischia (NA) e Procida di San Cipriano Picentino (SA).