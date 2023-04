Serie B: L'Adriatica Industriale Corato davanti all'ostacolo Roseto

Squadra in casa

Squadra in casa Corato

Penultimo match casalingo per l’Adriatica Industriale Corato che affronterà Roseto, formazione seconda in classifica con 42 punti ed uno score di 21 vittorie e 6 sconfitte.

Head coach della squadra è Danilo Quaglia, che ha a sua disposizione un roster con una età media di poco superiore ai 26 anni, la più alta tra le squadre del girone.

Il miglior realizzatore della squadra è Marco Santiangeli, vero crack per la categoria, che ha realizzato 408 punti (quinto posto assoluto tra i marcatori) con una media di 15,7 punti a gara (terzo posto assoluto nel girone). La differenza tra punti fatti e subiti in media gara da Roseto è in positivo di oltre 10 lunghezze visto che segna 79,2 punti a gara e ne subisce soltanto 66,6, seconda miglior difesa del girone dietro Ruvo.

Buone anche le percentuali realizzative dei rosetani, con un ottimo 74% ai liberi, il 54% da 2 punti e un 36% da 3 punti. Roseto, anche grazie a queste percentuali, ha il terzo miglior attacco del torneo con 2138 punti segnati.

Non vi sono nella squadra rosetana grosse individualità nelle varie statistiche da segnalare a parte quelle di Santiangeli, di cui abbiamo già parlato. La forza del team di Quaglia è il gruppo e la grande esperienza come emerso già nella gara d’andata, ultima giocata nel 2022 lo scorso 18 dicembre prima delle festività natalizie.

Fini’ 86-58 per i padroni di casa con i top scorer che furono Morici per Roseto con 18 punti ed Infante per Corato con 16 punti.