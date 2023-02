Serie B: L'Adriatica Industriale Corato ospita Salerno per tornare a vincere

Terza giornata di ritorno per l’Adriatica Industriale che ospita al PalaLosito la Virtus Arechi Salerno, formazione 11esima in classifica con 14 punti avendo realizzato 7 vittorie e 10 sconfitte fino ad ora.

Head coach dei campani è Francesco Ponticiello, che guida un gruppo formato da 14 atleti, con una età media di 24 anni e mezzo. Il top scorer di Salerno è Dario Zucca, ala 27enne, con 242 punti realizzati ed una media di 14,2 punti a partita

Salerno è la prima squadra del girone di ritorno che subisce più punti in media di quanti non ne segni. Infatti in attacco realizza quasi 76 punti a gara mentre ne subisce in media a gara poco più di 78. Le percentuali realizzative sono di tutto rispetto comunque visto che tira con il 77% ai tiri liberi, ben il 53% da 2 punti e il 34% da 3 punti.

Scorrendo le statistiche bisogna segnalare che Bottioni sforna circa 4 assist a partita mentre Zucca, oltre che top scorer, tira con un ottimo 58% da 2 punti ma commette sempre almeno 3 falli a gara. Moffa inoltre è il miglior tiratore da 3 del girone con il 49,3% nel tiro pesante, a cui unisce un complessivo 53% al tiro.

All'andata, al termine di un match incredibile e rocambolesco, prevalsero i padroni di casa salernitani 77-72. Top scorer di quella gara furono Moffa per Salerno con 22 punti mentre per Corato Infante realizzò 22 punti.