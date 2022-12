Serie B: Altra sconfitta per l'Adriatica Industriale Corato che cade in casa contro Sant'Antimo

Squadra in casa

Squadra in casa Corato

Terza sconfitta consecutiva per l'Adriatica Industriale Corato che cade in casa contro la Geko Sant'Antimo. Per i campani arriva la sesta vittoria consecutiva.

Dopo un primo quarto equilibrato, la Geko da la prima spallata al match nel secondo periodo con un parziale di 7 a 21. Nella ripresa Corato prova a reagire e riesce ad accorciare le distanze ma Sant'Antimo nell'ultimo quarto resiste ai tentativi di rimonta e allunga fino al +20 finale.

Corato-Sant’Antimo 66-86

Corato: Idiaru 11, Gatta, Del Tedesco 2, Stella 17, Battaglia 15, Artioli 2, Sgarlato n.e., Messina, Vukosavljevic n.e., Gambarota 5, Infante 14.

Sant’Antimo: Montanari 10, Coralic, Scali n.e., Mennella 27, Quarisa 8, Cantone 13, Sabatino 6, Maggio 2, Cannavina 3, Gloria 17