Serie B: Sconfitta interna per l'Adriatica Industriale nel derby pugliese contro Taranto

Squadra in casa Corato

Sconfitta interna per l'Adriatica Industriale Corato che, contro la CJ Basket Taranto, si arrende dopo un'ottima partenza.

Parte bene Corato che nel primo quarto trova con continuità la via del canestro segnando ben 31 punti e chiudendo al 10' avanti di 6 punti. Nel secondo periodo arriva la reazione di Taranto che stringe le maglie in difesa e ribalta la sfida andando all'intervallo lungo avanti di 5 punti.

Nella ripresa la partita è in equilibrio con i padroni di casa che, spinti dai propri tifosi, provano a mettere in campo tutte le loro enerie ma si fermano contro la difesa tarantina che regge l'urto dell'attacco barese. Finisce 76 a 85, una sconfitta pesante per Corato che arriva dopo la vittoria nel derby barese di settimana scorsa.

Adriatica Industriale Corato - CJ Basket Taranto 76-85 (31-25, 13-24, 16-20, 16-16)

Adriatica Industriale Corato: Pasquale Battaglia 20 (4/7, 4/10), Mauro Stella 18 (4/7, 3/8), Aldo Gatta 9 (0/0, 3/6), Giorgio Artioli 9 (1/1, 2/4), Giovanni Gambarota 8 (1/1, 2/3), Francesco Infante 6 (2/6, 0/0), Efe Idiaru 4 (2/2, 0/4), Daniel Del tedesco alves 2 (1/1, 0/1), Danilo vukosavljevic 0 (0/0, 0/1), Angelo Messina 0 (0/0, 0/0), Salvatore Sgarlato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 7 - Rimbalzi: 22 3 + 19 (Francesco Infante 7) - Assist: 13 (Mauro Stella 4)

CJ Basket Taranto: Francesco Villa 20 (2/4, 5/10), Santiago Bruno 19 (4/6, 3/5), Enzo damian Cena 17 (3/5, 3/3), Marcello Piccoli 17 (6/8, 1/3), Diego Corral 8 (4/7, 0/6), Luca Sampieri 4 (2/4, 0/1), Francesco D'agnano 0 (0/1, 0/1), Lamberto Napolitano 0 (0/0, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Francesco Villa, Diego Corral 8) - Assist: 14 (Santiago Bruno 5)