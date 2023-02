Serie B: Una grande Adriatica Industriale batte Salerno dopo una straordinaria rimonta

Grande vittoria dell'Adriatica Industriale Corato che, grazie ad una straordinaria rimonta, batte la Virtus Arechi Salerno.

Partita molto combattuta con tanti contatti e soprattutto con entrambe le squadre che fanno fatica a trovare la via del canestro. Partono meglio gli ospiti che provano a mettere in campo sin da subito la maggiore loro maggiore qualità. Corato però, resta in scia e non molla andando all'intervallo lungo sotto, solo, di 5 punti.

Nella ripresa Salerno prova a dare la spallata decisiva al match arrivando a toccare anche il +12. Corato però non molla e spinto dal proprio pubblico inizia a rosicchiare punti soprattutto grazie alla difesa. Nell'ultimo periodo il capolavoro dei padroni di casa avviene proprio nella metà campo difensiva. Corato infatti, subisce solo 9 punti e segnandone 19 riesce nel sorpasso che vuol dire vittoria.

Adriatica Industriale Corato - Lars Virtus Arechi Salerno 63-61 (13-17, 20-21, 11-14, 19-9)

Adriatica Industriale Corato: Mauro Stella 17 (4/8, 3/8), Pasquale Battaglia 15 (1/5, 4/9), Ilia Boev 10 (4/4, 0/0), Francesco Infante 10 (5/9, 0/0), Lazar Trunic 5 (2/6, 0/5), Efe Idiaru 4 (2/3, 0/0), Giorgio Artioli 2 (1/3, 0/2), Salvatore Sgarlato 0 (0/0, 0/0), Daniel Del tedesco alves 0 (0/0, 0/0), Aleksandar Mrgic 0 (0/0, 0/0), Giovanni Gambarota 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 5 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Ilia Boev 11) - Assist: 13 (Mauro Stella 3)

Lars Virtus Arechi Salerno: Dario Zucca 17 (2/7, 3/6), Alessio Donadoni 15 (4/11, 1/4), Niccolò Rinaldi 8 (1/1, 2/5), Niccolò Moffa 6 (2/4, 0/5), Ernesto Beatrice 4 (2/2, 0/5), Duilio Birindelli 4 (2/4, 0/1), Marco felice Capocotta 4 (2/4, 0/0), Victor Sulina 3 (1/1, 0/1), Mahamat Kader 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Alessio Donadoni 8) - Assist: 9 (Alessio Donadoni 4)