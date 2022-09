I Lions affrontano Monopoli nell'ultimo test amichevole della preseason

Ultimo test per i Lions Bisceglie, che a poco più di una settimana dalla partenza del campionato di Serie B Old Wild West, affrontano sul parquet del PalaDolmen l’Action Now! Monopoli.

Sabato 24 settembre, con inizio fissato per le ore 17:30 e ingresso gratuito, i nerazzurri giocheranno l’ultima amichevole della loro preseason, il cui bilancio è senza dubbio positivo e confortante. Resterà ancora a riposo Armando Verazzo, che ha riportato un infortunio nel corso dello scrimmage con Corato: lo staff sanitario conta di poterlo recuperare al 100% nei prossimi giorni.

L’interessante confronto con la compagine monopolitana allenata da Giorgio Salvemini costituirà un ulteriore e sostanzioso banco di prova del grado di intesa raggiunto dal team biscegliese. Un’opportunità, anche per l’ambiente nerazzurro, di serrare i ranghi e partecipare con maggiore vigore alla campagna abbonamenti: sabato, all’ingresso ed all’interno dell’impianto, sarà infatti possibile sottoscrivere le tessere secondo le modalità già annunciate al prezzo di 70 euro per l’abbonamento ordinario, di 45 euro per l’abbonamento young riservato agli Under 21 e di 45 euro per l’abbonamento Family destinato ai genitori degli atleti del settore giovanile e degli iscritti al minibasket.