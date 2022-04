Serie B: La Pavimaro Molfetta in trasferta contro la Del.Fes. Avellino

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Molfetta

Dopo il doppio successo casalingo, la Pavimaro Pallacanestro Molfetta si prepara ad affrontare l’ennesima trasferta Campana della stagione, e domenica 10 Aprile alle ore 18:00 affronterà la Del.Fes Avellino sul parquet del Palazzetto dello Sport “Giacomo del Mauro” di Avellino, match valido per l’undicesima giornata del girone di ritorno.

Reduce dalle fondamentali vittorie casalinghe ai danni della BPC Virtus Cassino e della Lapietra Monopoli, la formazione guidata da Coach Ilario Azzollini occupa attualmente la decima posizione in classifica a quota venti punti (10 V - 14 S) e con una gara da recuperare sul parquet del già retrocesso Meta Formia. Dall’altra parte, la formazione Avellinese è proveniente da due successi consecutivi e da due settimane di stop a causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra, ed occupa attualmente la penultima posizione in classifica a quota 14 punti (7 V - 16 S).

Il team guidato da Coach Giovanni Benedetto può contare in cabina di regia sulla coppia Agbogan - Basile, sugli esterni particolare attenzione a Marra e Hassan, migliori realizzatori della squadra con circa 13 punti di media ad allacciata di scarpe, completano il quintetto l’esperto Carenza ed il pivot D’Andrea. Pronti a dare il loro contributo dalla panchina la guardia tiratrice Caridà, il lungo ex Geko PSA Sant’Antimo Hajrovic e gli under Cepic e Venga.

Il match d’andata si concluse con l’imposizione della Pavimaro Pallacanestro Molfetta con il punteggio di 81-79, al termine di una gara che vide i biancorossi in svantaggio anche di 17 lunghezze.

Appuntamento per la palla a due domenica alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport “Giacomo del Mauro” di Avellino, dirigeranno l’incontro Scarfò Giuseppe di Palmi e Nocera Rosa Anna di Cosenza.