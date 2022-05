Serie B: La Tecnoswitch vince ad Avellino e conquista il secondo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Talos Ruvo

E' arrivata la ciliegina sulla torta della Tecnoswitch Ruvo di Puglia. I Pugliesi vincono sul campo della Del. Fes. Avellino e, grazie alla contemporanea sconfitta di Bisceglie a Pozzuoli, conquistano il secondo posto in classfica e sfideranno i Raggisolaris Faenza.

Partita mai in discussione con gli ospiti che sin dalla palla a due mettono sul parquet la maggiore forza e qualità e indirizzano il match. Al termine del primo tempo Ruvo va all'intervallo lungo avanti di 15 lunghezze. Nella ripresa Avellino prova la reazione ma la Tecnoswitch è brava a frenare tutti i tentativi di rimonta degli irpini.

Una vittoria importante per Ruvo per un secondo posto che arriva a coronamento di una grande stagione. Per Avellino una sconfitta che li costringe a giocare i play-out.

Del.Fes Avellino - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 64-80 (16-24, 15-22, 22-17, 11-17)

Del.Fes Avellino: Alessandro Marra 19 (4/10, 3/14), Matteo Caridà 16 (4/8, 1/4), Daniele D'andrea 11 (4/7, 0/0), Giovanni Carenza 10 (4/7, 0/3), Luka Cepic 5 (0/0, 1/1), Marco Venga 3 (1/1, 0/0), Norman Hassan 0 (0/0, 0/0), Ciro Favato 0 (0/0, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0), Giuseppe nicolò Basile 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Giovanni Carenza 10) - Assist: 15 (Alessandro Marra 5)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Gianni Cantagalli 25 (1/2, 6/12), Mattia Mastroianni 13 (2/5, 3/5), Leonardo Ciribeni 11 (3/5, 1/3), Thomas Monina 7 (3/3, 0/0), Kurt Cassar 6 (3/5, 0/0), Shaquille Hidalgo 6 (3/6, 0/0), Riccardo Bartolozzi 6 (2/5, 0/2), Daniele Merletto 5 (1/3, 1/7), Niccolò Lurini 1 (0/0, 0/1), Nikola Markovic 0 (0/0, 0/0), Nicola Di terlizzi 0 (0/0, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Gianni Cantagalli 8) - Assist: 13 (Leonardo Ciribeni 5)