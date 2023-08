Basket Corato: Arriva la conferma di un altro giovane nel roster 2023/2024

Dopo quella di Daniel Del Tedesco già annunciata nei giorni scorsi, arriva una seconda conferma in casa Basket Corato per quel che riguarda il roster della stagione 2023/2024. Si tratta sempre di un under, italiano, classe 2005. Salvatore Sgarlato, prelevato da Siderno nel 2019, giocherà ancora a Corato e sarà agli ordini di coach Gattone in serie B Interregionale.

Il classe 2005, che ha anche avuto una esperienza alla Scuola di Basket Viola prima di arrivare a Corato, giocherà dunque la sua quarta stagione con i colori neroverdi e punterà a confermarsi dopo essersi comunque messo in mostra nella scorsa stagione. Ogni volta che è stato chiamato in causa sul parquet infatti, anche solo per pochi minuti, Salvatore non si è mai tirato indietro cercando di dare il suo contributo sia in difesa che in attacco racimolando alla fine 13 presenze ed un high di 5 punti su un parquet difficile come quello di Sant’Antimo. Importante inoltre anche il suo contributo nel campionato giovanile di categoria in cui è stato sempre tra i più positivi.

Un giovane interessante in cui la società e coach Gattone credono molto e da cui si aspettano risposte importanti, già a partire da questa stagione.