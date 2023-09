Basket Corato: La nuova stagione parte da Benevento

Riparte ancora una volta con una trasferta in terra campana, come lo scorso anno con Avellino, il cammino del Basket Corato. Stavolta, in B Interregionale, girone G, è Benevento la prima fermata di un cammino di regular season con 22 giornate. È dunque la Cestistica Benevento, il primo avversario del team di coach Gattone, da non prendere assolutamente sottogamba.

La Miwa Energy Basket Benevento è infatti neopromossa in serie B Interregionale e può contare in panchina sulla grande esperienza di coach Adolfo Parrillo, riconfermato al timone della squadra dopo l’ottimo campionato scorso. Roster completamente stravolto, però, quello che il coach dovrà plasmare in vista di questo nuovo campionato. Assieme a lui, della squadra della passata stagione sono rimasti soltanto l’esperto play Garcia Bustamante, miglior realizzatore l’anno scorso con 541 punti, l’ala forte Spasojevic, le ali Rianna e Lazzari ed il giovanissimo Riviezzo. Accanto a loro sono stati acquistati il centro 23enne Ndour, l’ala Ferretti ed i giovani Puca, Quarta, Castellitto e Jacimovic, che giocheranno per guadagnarsi una tranquilla salvezza, obiettivo societario, nel PalaTedeschi di Benevento, l’impianto di casa dei campani.

Lo scorso anno Benevento, dopo un terzo posto in regular season, ha vinto i playoff battendo prima in semifinale Potenza e poi Caserta in gara 3: una squadra quindi abituata a lottare sarà il primo ostacolo da superare per i giovani di coach Gattone.