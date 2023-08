Basket Corato: Coach Francesco Scaringella nuovo responsabile organizzativo mini basket

Stavolta tocca a coach Francesco Scaringella, coratino doc, che ricoprirà il doppio importante ruolo di responsabile organizzativo minibasket e soprattutto coach della formazione di prima divisione, una costola di quella principale formata prevalentemente da ragazzi cresciuti negli anni scorsi nel settore giovanile neroverde.

La squadra parteciperà anche nuovamente al torneo Csain, in cui difenderà da campione in carica il titolo vinto nello scorso giugno a Foggia contro l'Avis Trani.

Un doppio incarico di pregio ma anche di grande responsabilità per coach Scaringella, che gode della massima fiducia della società e che si getterà in questa nuova avventura con il suo entusiasmo, il suo attaccamento ai colori coratini e il suo profondo senso del lavoro per ottenere risultati importanti come nella scorsa stagione.