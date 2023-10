Basket Corato: Coach Giuseppe Cipri torna nel settore giovanile

Si aggiunge un nuovo coach nello staff tecnico del settore giovanile: Giuseppe Cipri torna dopo qualche anno ad allenare in casa Basket Corato.

Classe 1963, insegnante di educazione fisica, coach Cipri ha per anni giocato a basket prima di intraprendere la carriera di allenatore. Dottore in scienze motorie, in possesso anche della qualifica di istruttore minibasket, è però con i giovani che “Pino”, come viene chiamato da tutti, ha saputo ricavare il meglio dai suoi ragazzi e ottenere grandi soddisfazioni.

Già nello staff dell’A.S. Basket Corato ai tempi della Scuola Basket Casillo, il coach è sempre stato molto apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Poi le strade si sono separate fino a riunirsi quest'anno, con il coach che ricoprirà il ruolo di allenatore dell’under 13 della Tinta Unita Basket Corato. Un innesto importante quello di Pino Cipri nello scacchiere del nostro settore giovanile, a cui potrà dare tanto con la sua esperienza e le sue competenze.