Basket Corato: Arriva da Vicenza l'ultimo colpo dei neroverdi

Altro nuovo innesto per il Basket Corato, che continua la sua rifondazione puntando su una squadra molto giovane ed annunciando una nuova pedina che comporrà il prossimo roster di coach Gattone.

Stiamo parlando di Djordje Tomcic, classe 2001, alto 205 cm, circa 90 Kg., serbo ma di formazione italiana. Sarà lui il nuovo lungo neroverde ed anche se è ancora molto giovane ha già una bella carriera alle spalle, tutta svolta in campionati di vertice e non da comprimario.

Tomcic ha iniziato a giocare a 12 anni col Vrbas e nel 2017 è arrivato nel settore giovanile della VIS Ferrara 2008 (ex squadra del nostro Simone Giovinazzo), dove si è reso protagonista nelle categorie giovanili giocando tre stagioni ad alti livelli. A 18 anni ha esordito con il Basket Cecina e si è ritagliato sempre più spazio fino ad arrivare ad una media di 10’ di gioco.

L’anno successivo l’esperienza a Catanzaro (Serie B) viziata da un infortunio che ne ha un po’ compromesso il rendimento per numero di presenze ma facendo comunque registrare quasi 7 punti di media a partita. Dopo un solo anno il trasferimento ad Olginate e poi in rapida sequenza Tigers Romagna e Vicenza, dove è rimasto solo negli ultimi sei mesi ma ha contribuito in modo determinante alla promozione in B Nazionale della compagine veneta, prima della chiamata del Basket Corato.

Sesta esperienza in una squadra senior quindi per Tomcic, che a soli 22 anni adesso arriva a Corato per confermarsi e far vedere anche al PalaLosito quelle qualità per cui è già stato molto apprezzato altrove. La sua caratteristica principale e’ la sua tecnica abbinata ad una mobilità che a volte diventa incontenibile per le difese avversarie, potendo agire sia da ala grande che da lungo puro indifferentemente sia in attacco che difensivamente e con buoni risultati. Ragazzo di grande prospettiva con estrema voglia di lavorare, indosserà la canotta numero 8 ed arriverà in città nei prossimi giorni, dove troverà ad aspettarlo i suoi nuovi compagni.