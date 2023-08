Basket Corato: L'ultimo colpo di mercato arriva dall'A1 Argentina

Non si ferma più il Basket Corato che continua la sua campagna di rafforzamento annunciando un grande colpo di mercato che impreziosisce il roster neroverde e arriva per aggiungere esperienza e qualità alla squadra che disputerà la Serie B Interregionale.

I coratini hanno infatti acquistato Santiago Vaulet, guardia di 194 cm nato nel 1998 con passaporto polacco. Ha quindi 25 anni ed è il giocatore più “anziano” del gruppo il nuovo rinforzo voluto dal presidente Marulli e dal suo staff. Una linea giovane quella dei coratini, che hanno fin qui consegnato a coach Gattone degli atleti molto promettenti e vogliosi di mettersi in mostra. Vaulet non è alla sua prima esperienza europea.

Il giocatore argentino infatti, che ha disputato i mondiali under 19 di categoria con la sua nazionale, dopo 4 anni trascorsi in patria tra Bahia e Penarol, squadre della serie A1 argentina, uno dei massimi tornei a livello cestistico, è approdato nella stagione 2021/2022 al Krosno, formazione polacca in cui è rimasto una sola stagione ma con un rendimento altissimo con oltre 17 punti di media a partita, prima di ritornare al Ferro Cabril Oeste, sempre serie A1, da dove quest’anno ripartirà per riattraversare l’oceano, direzione Corato. Un giocatore già esperto, versatile e di grande impatto, con grande determinazione e voglia di lottare su ogni palla e con tante frecce al proprio arco che lo rendono adattabile e adatto a molteplici situazioni di gioco. Guardia che sa rendersi utile nel pitturato facendo tante cose preziosissime in attacco ma anche gran difensore sia in marcatura che a rimbalzo. Un giocatore completo, un jolly che tanti vorrebbero avere, un leader che sa sia farsi ascoltare che mettersi a disposizione di coach e compagni. Vaulet, che giocherà con la maglia numero 11, conosce già l’Europa cestistica anche perchè suo fratello, Juan Pablo, classe 1996, scelto nel 2015 al draft NBA dagli Charlotte Hornets alla 39esima chiamata, gioca in Spagna a Manresa, in serie A1 spagnola, uno dei top campionati europei, dopo una breve parentesi anche all’AEK Atene.

Famiglia di cestisti quella Vaulet dunque, con Santiago che ha scelto Corato per continuare la sua brillante carriera e provare a farsi amare anche dal pubblico del PalaLosito, di cui si candida a diventare uno dei beniamini con l’aiuto dei suoi compagni e di coach Gattone.