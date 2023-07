Basket Corato: Francesco Martinelli sarà il nuovo Ds

Arriva la prima ufficialità anche per quanto riguarda lo staff societario del Basket Corato.

Dopo Juan Manuel Gattone la società coratina ha ufficializzato Francesco Martinelli come nuovo direttore sportivo, coratino doc e già figura importante ed autorevole la scorsa stagione all'interno della società, competente nonché amante ed appassionato della palla a spicchi.

Un lavoro prezioso il suo come DS di cui il Basket Corato sta già traendo giovamento visto che Francesco è già operativo per costruire il roster del prossimo campionato. in bocca al lupo