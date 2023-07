Basket Corato: Niki Ceci confermato primo assistente

Arriva la seconda ufficialità per quanto riguarda lo staff tecnico del Basket Corato.

La società neroverde ha infatti ufficializzato, accanto a coach Gattone, anche per la prossima stagione coach Niki Ceci.

Una gradita conferma quella del tecnico tranese, arrivato sul finire della scorsa stagione per aiutare coach Putignano e la cui esperienza sarà anche quest'anno di grande aiuto al nuovo coach argentino.

Coach Ceci, profondo conoscitore della categoria e del basket a 360 gradi, ha anche notevole esperienza di settore giovanile e sa far rendere al meglio i ragazzi sul campo come dimostra la sua carriera. Una caratteristica importante per il Basket Corato di quest'anno, che potrà quindi contare sulla professionalità, sulla esperienza, sullo spirito di squadra e sulla sua grande abnegazione al lavoro sul campo ed in palestra.