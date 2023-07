Basket Corato: Arriva il primo colpo di mercato

Inizia la campagna di rafforzamento per il Basket Corato con la società che ha annunciato il primo rinforzo per il prossimo campionato di serie B Interregionale.

Stiamo parlando di Giovanni Bellato, giovanissima ala classe 2002, proveniente dal Falconstar Monfalcone, formazione in cui ha militato nelle ultime 2 stagioni in serie B. Prodotto del settore giovanile della Reyer Venezia, Giovanni, alto 2,02 metri, dopo una prima esperienza in C Gold a Mirano nel 2020 è stato poi mandato a Monfalcone, dove ha collezionato 64 presenze in 2 anni e contribuito a 2 salvezze consecutive della propria squadra. Giocatore dalle buone doti tecniche nonostante l’altezza e la sua stazza.

Nel palmares di Giovanni anche il debutto in serie A nel 2020 contro l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, con anche 2 punti realizzati e la partecipazione alla Next Gen Cup U18 con la maglia veneziana, tra l’altro conclusa vittoriosamente (stiamo parlando dell’edizione del 2020).

Un innesto senza dubbio giovane visti i soli 21 anni, ma già esperto ed in grado di reggere bene il parquet visti gli anni giocati in serie B. Un giocatore su cui Corato punta per avere fisicità ma anche atletismo e dinamismo in altre zone del campo. Un colpo in prospettiva per la società del presidente Marulli, che non vediamo l’ora possa calcare il parquet del PalaLosito.