Basket Corato: Altra conferma nel roster 2023/2024

Il Basket Corato comunica è lieto di annunciare che Lazar Janjusevic, giovanissima ala serba di 203 cm, farà parte del roster di coach Gattone.

Per Lazar, classe 2005, arrivato in Italia nel 2020, si tratta della seconda stagione in maglia coratina dopo aver trascorso i primi due anni a Ruvo di Puglia.

Poi l'approdo a Corato dove si è messo in luce nelle categorie giovanili dimostrandosi un buon prospetto su cui puntare.

Ora però arriva il momento del salto di qualità con la vetrina della DNG Nazionale Under 19 a disposizione e la prima squadra, di cui fa parte ed in cui si giocherà le sue chance con la canotta numero 32 sulle spalle.