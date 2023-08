Basket Corato: Altra conferma nel roster di coach Gattone

Anche Montiks nel roster di coach Gattone. Si delinea sempre di più il roster a disposizione di coach Gattone per la prossima stagione che si è già aperta lunedì con il raduno ufficiale.

La società comunica con soddisfazione che dalla prossima settimana si aggregherà al gruppo anche il giovane Miks Montiks, giovane playmaker classe 2005 che quindi giocherà per il terzo anno consecutivo a Corato.

Dopo aver ben impressionato nelle categorie giovanili il nazionale lettone quest'anno potrà affacciarsi anche in prima squadra, oltre ad avere a disposizione la vetrina della DNG Nazionale

per potersi ulteriormente mettere in mostra e far vedere le sue qualità.