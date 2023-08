Basket Corato: Il settore giovanile affidato a coach Riccardo Lerro

Continua il rinnovamento in casa Basket Corato e questa volta, dopo il roster, è lo staff tecnico ad esserne interessato. A cambiare è infatti il responsabile tecnico del settore giovanile, che da questa stagione sarà coach Riccardo Lerro.

"Sono onorato ed orgoglioso dell'incarico che mi è stato affidato, segno che il lavoro svolto lo scorso anno è stato apprezzato. Non ho avuto alcuna difficoltà ad accettare, anche perché è chiaro ed evidente che il percorso che la Società ha intrapreso è orientato in maniera forte e decisa sul settore giovanile".

Queste le prime parole di coach Lerro dopo l'ufficialità della nomina.

Ma quali saranno le fondamenta su cui si baserà il lavoro del nuovo responsabile?

"La mia è una missione trainata dalla passione per la pallacanestro giovanile dove in questi anni di esperienza il bambino/ragazzo deve essere sempre più al centro di tutto nella sua crescita fisica, tecnica, mentale e sociale. In questa società ci sono il top degli istruttori di Minibasket a livello nazionale con cui si è già instaurato un rapporto basato sulla collaborazione e sulla condivisione di questi obiettivi. C'è una frase di Woody Allen che mi rappresenta perfettamente: "Le cose non si dicono, si fanno, perché quando si fanno parlano da sole".

La palestra, il campo sono scuole di vita in cui bisogna sapere quali sono le reali esigenze di ogni ragazzo che vuole giocare a basket. Solo così si può programmare bene il lavoro da svolgere".

Un programma importante che richiede grande lavoro e condivisione anche con la componente prima squadra e con coach Gattone, a cui coach Lerro garantisce massima disponibilità e collaborazione oltre che condivisione dal punto di vista tecnico.

Una nuova sfida per coach Lerro, una sfida importante e stimolante, una sfida da vincere, con il duro lavoro quotidiano in palestra e con una attenta programmazione e condivisione tra le varie componenti.