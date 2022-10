Lions basket Bisceglie: Domenica la seconda edizione di "Basket under Grow"

Una domenica dai ritmi intensi, fra divertimento, condivisione e passione per la palla a spicchi. L’obiettivo della seconda edizione del torneo “Basket Under Grow”, organizzata dal settore giovanile Lions Bisceglie, è contribuire alla promozione della pratica e della conoscenza della pallacanestro attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi sia nelle competizioni che nella fruizione degli eventi.

Domenica 2 ottobre, tra il PalaCosmai e il PalaDolmen, andranno in scena le partite del quadrangolare, riservato a formazioni di giocatori nati tra il 2010 e il 2011. In mattinata, e in concomitanza, le due semifinali: il team Bisceglie Tigers 2011 sfiderà il Barletta Basket sul rettangolo del PalaCosmai mentre il gruppo Universo Bisceglie 2010 affronterà la Mediterranea Cerignola al PalaDolmen. Entrambi gli incontri avranno inizio alle ore 11:15 ed al termine, come previsto, spazio al momento conviviale con il pranzo in una struttura ricettiva convenzionata.

Le finali nel primo pomeriggio, al PalaCosmai: alle 15 l’incrocio tra le sconfitte nelle semifinali, alle 16.15 la partita decisiva per l’assegnazione del primo posto. Si giocherà sulla distanza di quattro periodi da 8 minuti effettivi.

Tutti i partecipanti ed i loro accompagnatori si sposteranno infine al PalaDolmen per assistere al match della prima giornata di Serie B Old Wild West tra Lions Bisceglie e Pescara Basket. La cerimonia di premiazione del torneo – fortemente voluto dal responsabile del settore giovanile dei Lions Bisceglie Valerio Lonoce e reso possibile dal grande impegno dell’infaticabile staff nerazzurro – si svolgerà durante l’intervallo lungo della partita.