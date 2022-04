Serie B: I Lions Bisceglie all'esame Fortitudo Agrigento

La 29esima giornata di campionato presenta al PalaDolmen il big match tra i Lions basket Bisceglie e la Fortitudo Agrigento.

I Lions, dopo la sconfitta contro Sant'Antimo, vogliono tornare alla vittoria per blindare il secondo posto. L'ostacolo, però, è il più duro in assoluto. La Fortitudo Agrigento, infatti, ha dominato la regular season arrivando anche alla straordinaria striscia di 21 vittorie consecutive.

Sarà una gran bella sfida e nell’intervallo del match, si terrà la cerimonia di consegna di uno dei completi ufficiali di gioco dei Lions Bisceglie realizzati per la Final Eight di Coppa Italia e messi all’asta on line con ricavato devoluto all’UNICEF per l’Ucraina.

Appuntamento domenica 1 maggio, palla a due alle 18.00.