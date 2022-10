Serie B: Esordio a Caserta per la Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Mettere tutto nella valigia. Il cuore, l'affetto, la voglia, la grinta, la classe. Servirà tutto: la caparbietà, l'essere cinici, ma soprattutto affamati. Parte da Caserta, contro la Juvecaserta 2021, la stagione della Tecnoswitch Ruvo di Puglia. I ragazzi di coach Campanella dopo un precampionato non esaltante dovranno girare pagina e cominciare con il piede giusto una stagione che si preannuncia molto complicata.

Mettere nel borsone la maglia più pregiata col logo tatuato sul petto, gli schemi, i voleri di coach Campanella, la fame della società. Tutti insieme per un grande obiettivo che deve essere quello di finire tra le più belle del reame del Girone D. Missione difficile, ma non impossibile se non si sottovaluterà nulla, se saremo gruppo sempre, con il pubblico accanto a noi.

Appuntamento domenica 2 ottobre, Palla a due alle ore 18.00 in diretta su LNPPASS.