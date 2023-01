Serie B: La Tecnoswitch cade in casa contro Faenza e abbandona la Coppa Italia

La Tecnoswitch Ruvo abbandona il sogno Coppa Italia. Al termine di un match fisico ed intenso, giocato a viso aperto da entrambe le squadre, i Blacks Faenza hanno la meglio e accedono alle Final Four.

La partita non delude le attese e vede le squadre battagliare punto a punto e lottare a rimbalzo per tutti i quaranta minuti. Nel primo quarto Ruvo prova a scappare sul 13-8, ma Faenza la riprende passando a condurre 14-13 per poi chiudere sotto 17-19 al primo riposo. Un punteggio che poteva essere decisamente differente se dalla lunetta non fosse arrivato un rivedibile 1/6. L’atteggiamento dei faentini è però quello giusto e lo si vede anche al rientro in campo quando Morciano e Bandini sparano subito due triple per il 23-19. Valesin ricuce il gap e all’insegna dell’equilibrio si arriva all’intervallo con Faenza avanti 36-34.

Poi entra in gioco la ‘famosa’ difesa dei Blacks che concede 1 solo punto nei primi quattro minuti, mentre in attacco ci pensa Pastore con una tripla a regalare il 49-41. Ruvo ha una grande reazione nonostante le assenze di Diomede e Ghersetti e inizia a difendere con maggiore intensità rispondendo con un break di 11-1 per il 49-50, trovando poi il vantaggio con Gatto: 52-50. Per i Blacks potrebbe essere il colpo del ko e invece questo parziale della Tecnoswitch li galvanizza. Troppo grande è la voglia di vincere dei faentini. Pastore e Petrucci dall’arco riportano gli ospiti avanti 60-52 poi la difesa recupera palloni d’oro e quando Poggi segna il 64-58 a poco più di un minuto dalla fine, il match sembra quasi chiuso. A far calare il sipario è Vico che con un 3/4 dalla lunetta confeziona il 67-58 regalando ai Raggisolaris la seconda semifinale di Coppa Italia di serie B della loro storia.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 58 - Blacks Faenza 67 (19-17; 34-36; 49-50)

RUVO DI PUGLIA: Ammannato 6, Burini 9, Valesin 8, Toniato 13, Pirani, Gatto 10, Ghersetti ne, Arnaldo 2, Sbaragli G.M. ne, Sbaragli G. ne, Fontana 10. All.: Campanella

FAENZA: Bandini 3, Siberna 10, Vico 7, Poggi 11, Voltolini 9, Petrucci 8, Morciano 6, Aromando 3, Pastore 10, Nkot Nkot ne. All.: Garelli.

Arbitri: Agnese - Correale